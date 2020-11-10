momo富邦媒（8454）10日公告10月合併營收49.3億元，年增21.2%，再攀歷史同期新高。累計1~10月合併營收約514.5億元，較去年同期成長28.7%。

富邦媒表示，10月份momo網路購物營收較去年同期成長約26%，業績佔比持續突破9成，行動購物業績表現年增約4成，在網購業績佔比達74%。網路購物成長動能主要受惠周年慶熱潮，及iPhone新機助攻，五大品類維持於成長的軌道，其中以美妝保健（YoY+27%）、流行精品（YoY+26%）、3C家電（YoY+26%）成長位居前三名。

11月網購年度最大盛事雙11火熱開展中，momo 2020《雙11超狂購物節》集結千大品牌勢力、商品年度1折起超狂優惠、誠意滿滿的回饋好禮，加上超越歷年的服務水平，首波暖身慶即繳出業績日均較平日成長1倍、較去年同期成長超過5成，顯現出今年雙11消費者強勁的消費力道。

11月11日的雙11檔期買氣持續增溫中，momo不容錯過的超狂活動，包括雙11當日不限消費金額下單「整點抽宏佳騰智慧電車」（限量11台），累積消費滿21,111即可「1元加購agnes b. 證件套」，消費滿1,111元登記「送2.2萬份達美樂比薩套餐」，「狂灑億萬紅包」天天18個指定時段發送最高999 momo幣，還有「組隊送3%」最高3,000 momo幣回饋等活動。

11月11日當天晚上最熱鬧「雙11晚會」將於晚間21:00-22:30於momo 2台（35頻道）、momo Facebook臉書粉絲團、momo App盛大登場，將由戲劇男神劉書宏與人氣女聲茵聲、momo購物專家家軒、麗萍、岳揚與大家一同狂歡，並有眾多momo雙11獨家優惠商品輪番上陣，包含「雅詩蘭黛」經典小棕瓶狂歡重磅組、「OLAY」WR淡斑精華Keith Haring全球首發節日限定版、「Michael Kors」多款後背包/托特包/兩用包、「LG」吸塵器、「舒潔」棉絨膚觸衛生紙、「Lenovo」10.1吋四核平板等，消費者也千萬不能錯過。

(工商 )