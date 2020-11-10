「有大馬媒體今天刊登專欄作家文章〈留學生遇害還去台灣麼？〉，台灣號稱最安全，卻被寫成這樣，令人心痛！」台南長榮大學馬來西亞女大生命案，引發國際關注，華僑救國聯合總會10日座談會，與會來賓紛紛指出聯繫溝通、管理人力及宿舍不足等缺失，還有與會者建議教育部或可成立多語系的境外生緊急通報連線。

僑聯總會理事長鄭致毅表示，馬國媒體今天有投書談大馬女大生命案，令台灣汗顏；發生憾事再怎麼道歉也沒用，大家都有責任，座談會就是希望集思廣益。

立委陳以信表示，大馬學生雖是台灣境外生大宗，這幾年也是減少，2017年到2019年從5400人減為4600人，當務之急是讓外籍生對台灣有信心，從治安和高教品質雙管齊下。就像前述馬國媒體投書其實最後還是推薦台灣，希望大家不要因為外籍生遇害個案就無限上綱。

砂勞越旅台同學會顧問陳大信表示，其實現在很多大馬學生是透過單招、獨招來台，各個旅台同學會掌握不到；加上現在疫情，留台學生一進台灣就去隔離14天，然後就分發到各校，旅台會也無法辦迎新，這是聯繫上的漏洞。希望留台生為了自己的人身安全，主動跟各個留台組織聯繫。

中國文化大學退休教授李南賢是中華台灣潮汕同鄉總會總會長，每年捐贈獎學金給大馬僑生，他憂心表示，很多大馬僑生跟他說「不敢去台灣了」，此次事件對台灣是很壞的影響。他建議：學校不要再減少教官員額；增加宿舍並盡量讓僑生住在一塊，有個照應，但是有時我去評鑑時都發現 宿舍不夠 他們又不敢講 怕評鑑不過；各校最好設專線，連接保全系統；最後，教育部應出面邀請各校學務處廣泛討論，徹底了解問題。

台北海洋科技大學創新設計學院院長顧鴻壽提醒，除了教育部、僑委會，還有外交部也不能漏掉，因為外交部一定知道有多少留學生來台；各個單位把校園安全網架接起來，再利用科技數位化保護境外生，否則不管多少個留台校友會、旅台校友會還是可能漏接。

嶺東科大境外生服務中心主任張清為說，學校第一時間開了會，也發了手冊、哨子，但學生都認為「這種事不會發生在我身上」，因此加強學生的安全意識也很重要。

南開科大國際交流中心主任文淑盈表示，學校有700多位境外生，這次事件是很大震撼，沒有人敢說這種事情不會發生在自己學校。校安每個學校都在做，但境外生有其特殊性，往往因為人生地不熟，走去本地生不會去的地方，也不像本地生出事就找家長即可，境外生需要的輔導人力比本地生多得多。她並表示境外生安全不是單一學校可以解決，像在校外遇到詐騙、騷擾、意外事故，學校鞭長莫及，因此應該統整到更高層級。她建議教育部或可成立多語系的境外生緊急通報連線，並勸學生善用視訊報案APP，跟警察局連接，只要打開就等於是報案。最後就是提醒境外生，台灣還是安全，但是再安全還是有死角，行走在偏僻地點時不要只顧滑手機。

(旺報 )