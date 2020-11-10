週一晚輝瑞藥廠傳出疫苗佳音，激勵美股開高，盤中一度大漲逾1600點，不過尾盤時段，受到美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，今年底之前僅通過小型新刺激法案，導致美股漲幅收斂，終場收漲834.24點。

美股收漲卻未能帶動台股走揚，加權指數早盤以下跌36.82點開出，隨後指數便一路在平盤附近上下震盪，午盤時段美股電子盤由紅翻黑，加權指數亦隨之翻黑，終場收跌45.75點。蘋果公司今晨股價收跌2%，所幸仍守住月線。蘋概三王今天則表現漲跌互見，大立光為今天三王中唯一收紅者，終場收漲1.07%，其他二王台積電及鴻海分別收跌1.64%和0.49，其餘蘋概股則跌多漲少。

美國疫苗傳佳音激勵台股航空雙雄華航及長榮航同步亮燈漲停。亦帶動旅遊、餐飲及飯店等觀光類股轉強，其中包括雄獅、夏都、鳳凰、美食 - KY、六角、天蔥、新天地及晶華皆亮燈漲停，其餘相關族群則表現漲多跌少。

另外，塑化族群也是今天盤面上亮點，受到疫苗進展利多的激勵下，週一國際油價一度飆逾9%，推升台塑四寶股價走揚，並帶動塑化族群股價轉強。

台股今雖收跌45.75點，不過仍力守在萬三關卡、收在13081點。三大法人現貨賣超35.17億，外資現貨賣超32.91億。

美國總統大選目前雖仍有爭議，但已算是大勢底定，為全球股市消除了不確定因素，帶動週一全球股市大多走揚。新冠疫苗雖傳出佳音，但疫苗未全面上市前，預期疫情仍會再度干擾全球股市走向，且美股及台股皆已來到相對高點，建議投資人短期宜謹慎操作。目前趨勢仍屬多頭，逢低佈局2021年未來主流股包括綠能科技及電動車首選。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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(中時新聞網)