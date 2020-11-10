高雄YouBike最大站凹子底捷運站4號出口，若車輛滿載，沿線共有多達86輛腳踏車供民眾租借，也是全國最多車柱數的單一站點，平均每天會有400人次在此站租借。（洪浩軒攝）

高雄YouBike最大站凹子底捷運站4號出口，若車輛滿載，沿線共有多達86輛腳踏車供民眾租借，也是全國最多車柱數的單一站點，平均每天會有400人次在此站租借。（洪浩軒攝）

高雄公共腳踏車YouBike2.0站數破700站，除了設站數是全國之首，高雄YouBike最大站凹子底捷運站4號出口，若車輛滿載，沿線共有多達86輛腳踏車供民眾租借，也是全國最多車柱數的單一站點，平均每天會有400人次在此站租借。

凹子底商圈是高雄人口密度相當高的地點，在當初還是C-Bike與YouBike1.0時期，凹子底就是民眾租借公共腳踏車的熱門站點，直到7月前高雄市長韓國瑜宣布將公共腳踏車全面汰換成YouBike2.0，交通局除了補足原有的腳踏車數量，更因應民眾需求量，增設40格停車柱，滿足民眾需求。

目前高雄凹子底捷運站4號出口共有86格YouBike停車柱，若以YouBike2.0單一站點的車柱數來看，目前位居全國之首，根據交通局統計，凹子底捷運站4號出口今年10月的平均日運量高達400人次，也是高雄YouBike供應量最大的站點。

但高雄有些站點也因為位於偏遠地區或設站位置受限於空間影響，例如楠梓區翠屏兒童遊戲場、前金區捷運市議會1號出口等站，僅能設置10柱停車架，也是高雄車柱數量最低的站點，交通局表示儘管些許站點車輛數少，但仍有許多民眾有使用需求，並不會因此撤站。

高市府交通局指出，他們目標明年底前全市設置1000個站點，達到「加密補白」的目的，未來也會考慮在熱門站點周圍曾設新站，盼望未來人口密度較高的地點，可以在站與站之間僅距250公尺，讓民眾享有更高的可及性和便利性。

(中時 )