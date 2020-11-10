為防止KTV、旅館等營業場所淪為毒品犯罪溫床，台中市政府警察局於今年10月16日起執行為期兩周「防制營業場所毒品犯罪專案行動」，動員近3000人次警力，在15處營業場所累計查獲各類毒品案件15件22人，查扣各級毒品共重705.17公克，充分展現警方執法決心。

台中市政府警察局於專案期間也同步結合本市消防局、觀光旅遊局、經濟發展局等主管機關，針對轄內涉毒高風險特定營業場所執行聯合稽查，嚴正告誡業者應善盡通報責任，並加強從業人員反毒訓練，切勿有提供(轉介)毒品交易或吸食用具等情事發生。

為展現營業場所毒品零容忍的決心，於專案期間加強查緝營業場所毒品犯罪，除於15處營業場所查獲毒品外，透過「第三方警政」手段(如菸害防制法等)，另報請市府主管機關裁罰或列管，計有69件，件數為全國第一，俾能使民眾安心消費，不受毒害。

台中市警方表示，依毒品危害防制條例第31之1條規定，對於特定營業場所人員知悉有人在內施用或持有毒品，卻未通報警察機關者，可對負責人處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，若情節重大還可命令停止營業或勒令歇業；警方籲一般民眾勿心存僥倖，以身試法，共同打造中都無毒環境。

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(中時 )