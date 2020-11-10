國民黨今（10）日持續佔領議場，不讓行政院長蘇貞昌上台做施政報告，國民黨團總召林為洲要求蘇貞昌要為開放萊豬沒跟在野黨溝通道歉。蘇揆則諷刺國民黨，每天只會抬著道具豬進進出出，那隻豬如果會講話都嫌煩了。對此，資深媒體人謝寒冰嘲諷蘇貞昌，真不愧是豬界通靈大師，完全體會豬的心情。
對於國民黨又佔領議場，蘇貞昌批評國民黨訴求一變再變，人民需要了解政府施政，其他黨也有質詢的需求，被國民黨這樣阻擋，整天只會抬著道具豬進進出出，如果那隻豬會講話，都覺得煩死了，覺得有完沒完？
對於蘇貞昌的說法，謝寒冰今在臉書上表示，蘇貞昌不愧豬界通靈大師，完全體會豬的心情。他還指出，那隻豬完整的話是，「有人每天騙神騙鬼騙笑ㄟ，到現在還硬拗不肯道歉，真是煩死了！」
網友們也留言回應，「那隻道具豬不是以前民進黨反瘦肉精抗議用的那隻嗎，以前並肩作戰過啊」、「寒冰哥的形容，好有畫面啊」、「關於健康問題，政院院長居然用道具豬如果會說話都嫌煩，來引述自己的內心深處的不耐煩嗎？」
文章來源：謝寒冰臉書
(中時新聞網)
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