國民黨立委10日在立法院議場內持續杯葛總質詢，並布置蔡英文總統等人形立牌及道具豬。（姚志平攝）

國民黨今（10）日持續佔領議場，不讓行政院長蘇貞昌上台做施政報告，國民黨團總召林為洲要求蘇貞昌要為開放萊豬沒跟在野黨溝通道歉。蘇揆則諷刺國民黨，每天只會抬著道具豬進進出出，那隻豬如果會講話都嫌煩了。對此，資深媒體人謝寒冰嘲諷蘇貞昌，真不愧是豬界通靈大師，完全體會豬的心情。

對於國民黨又佔領議場，蘇貞昌批評國民黨訴求一變再變，人民需要了解政府施政，其他黨也有質詢的需求，被國民黨這樣阻擋，整天只會抬著道具豬進進出出，如果那隻豬會講話，都覺得煩死了，覺得有完沒完？

對於蘇貞昌的說法，謝寒冰今在臉書上表示，蘇貞昌不愧豬界通靈大師，完全體會豬的心情。他還指出，那隻豬完整的話是，「有人每天騙神騙鬼騙笑ㄟ，到現在還硬拗不肯道歉，真是煩死了！」

網友們也留言回應，「那隻道具豬不是以前民進黨反瘦肉精抗議用的那隻嗎，以前並肩作戰過啊」、「寒冰哥的形容，好有畫面啊」、「關於健康問題，政院院長居然用道具豬如果會說話都嫌煩，來引述自己的內心深處的不耐煩嗎？」

蘇貞昌說：國民黨那隻道具🐷若是會說話，一定會說煩死了！蘇貞昌不愧豬界通靈大師，完全體會豬的心情。只是那隻豬完整的話是：有人每天騙神騙鬼騙笑ㄟ，到現在還硬拗不肯道歉，真是煩死了！ 由謝寒冰發佈於 2020年11月9日 星期一

(中時新聞網)