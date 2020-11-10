交通局長葉昭甫也頭戴獅子頭造型，與以球賽賭注說到做到，戴上獅子頭的市長盧秀燕合照，成為有趣的合照。（盧金足攝）

台中市府開放圖資連續十年獲獎獲各界肯定！內政部每年舉辦地理資訊圖資雲服務平台加盟評比，台中市在地理圖資的開放性、服務完整性、應用性獲多項肯定，今年除以「地理圖資一站式服務」全國唯一蟬連十年獲得「TGOS流通服務獎」，市府社會局及交通局也分別以「台中市社福地圖」、「台中市公車動態資訊系統」獲得「TGOS加值應用獎」。

市府研考會主任委員吳皇昇、交通局長葉昭甫、社會局副局長陳坤皇於市政會議進行獻獎，展現市府致力推動圖資開放與多元應用的成果。

吳皇昇表示，市政服務與地圖應用結合日趨成熟，市府在今年2月配合中央口罩實名制政策，短短幾天即推出「台中即時口罩地圖」平台，方便民眾查詢和獲取口罩資訊，減少民眾尋找口罩購買地點及等待的時間，類似這樣的應用都有賴於地圖資訊的維護更新及開放，才能讓各界更為廣泛運用。

除了定期提供台中市千分之一地形、門牌、道路、建物等更新圖資外，今年更開放了歷史圖資，因此連續十年獲得中央評比獎項，也獲民間社群的肯定。

此外，在地理圖資的加值應用方面，社會局指出，「台中市社福地圖」整合台中市相關社會福利服務據點點位資料，除提供社會福利資源地圖外，更提供「銀髮族」、「嬰幼兒托育及早療服務」、及「身障者及照護地圖」主題式友善查詢。

有了「台中社福地圖」網站，可方便找到住家附近優質且費用可負擔托嬰中心，並顯示列出托嬰收費標準、歷年評鑑結果、收托人數、近3年稽查缺失情形及近1次稽查結果等等，讓市民朋友快速掌握第一手社福據點資訊，享受「隨時隨地、全年無休」的智慧行動服務，未來社會局將持續強化各項社福資源的資訊公開及透明化，發展更多元創新的應用。

交通局為持續提升公車乘客候車體驗，今年針對「台中市即時公車動態系統」網頁及「台中公車」App進行改版作業，並展現7大特色，包括票價多少線上看、路線規劃我幫你、路線異動好掌握、上下車貼心提醒、加入最愛更便利、附近站牌方便找、小黃公車查清楚等，另因應今年底台中捷運通車，許多通勤族需轉乘不同運具，預計未來將再優化「公車轉乘」資訊服務，以多面向整合展現圖資服務及民眾應用便捷性。

吳皇昇說，地理圖資分屬不同局處機關，為了維持圖資品質與促進應用，由資訊中心將核心圖資統一納入年度維護作業，透過跨局處的協調整合訂定SOP機制，強化台中市圖資完整性與一致性，提供免費單一窗口服務圖資下載，大幅簡省行政作業時間，獲得民間與網路社群好評。

並與民間社群公私協力合作，介接運用全球性開放街圖社群，節省政府的資源，積極建立以應用帶動圖資更新的經營模式，不僅具體落實開放政府的理念，更讓圖資的應用能貼近市民需求。

(中時 )