由於瑞典5G頻譜拍賣在拍賣前夕，瑞典郵政及電信總局（Swedish Post and Telecom Authority，PTS）以安全考量為由，宣布任何參與拍賣廠商不得使用陸企設備，使得大陸華為及中興設備間接被封殺，華為在上周提告，瑞典首都斯德哥爾摩行政法院昨（9）日做出裁決，要求暫停將華為排除在該國的5G頻譜拍賣之外，這也讓原定今日舉行的5G頻譜拍賣被迫取消。

根據《路透》報導，瑞典斯德哥爾摩行政法院昨天發出新聞稿，指PTS的禁令將給華為帶來權益方面的影響，華為有權對該條款提出上訴，且認為目前有關華為部分的決定不明朗，因此決定發布臨時禁令，要求暫停執行PTS在5G頻譜拍賣中的排除華為條款。

報導指出，業界人士表示，最新進展不是華為的勝利，也非瑞典政府的損失，認為與拍賣條件相關的不確定性，是中止拍賣的原因。

中東歐和北歐地區執行副總裁Kenneth Fredriksen則表示，公司現階段沒有採取更多法律行動的計畫，正在等待與瑞典當局進行建設性對話，強調願意就未來他們對5G設備供應商的要求全面合作，使華為成為合格的供應商。

瑞典原本計畫於本月10日開始5G頻譜拍賣，但PTS於10月20日宣布任何參與拍賣廠商不得使用陸企設備，已使用者必須於2025年1月1日前移除。PTS表示，這是瑞典武裝部隊與國家安全部門所提出要求。

華為上周五提訴，稱理解瑞典政府對網路安全問題擔憂，但PTS決定違反程序，未充分詢問華為意見，也沒有提供任何證據，有失客觀、中立、獨立性，華為是全球化私營企業，致力成為瑞典通訊科技貢獻者，在地經營20年從未有任何重大網路安全事故，也歡迎任何無歧視、無偏見、基於事實的網路安全要求。

(中時新聞網)