高雄市政府推動「輕軌二階」復工後，副市長林欽榮旋即前往大順路工務所視察。（高市府捷運局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市政府推動「輕軌二階」復工動作積極，10日上午市長陳其邁才召開記者會宣布正式復工，會後副市長林欽榮旋即前往大順路工務所視察。「二階輕軌沿線居民自救會」不滿在市府外抗議遭警方包圍驅離，中華藝校則呼籲市府實際單向封路測試，看現況是否如電腦模擬預期順暢。

陳其邁在輕軌二階復工記者會上強調，市府團隊進行相關噪音及交通動態vissim模擬分析後，提出9項優化調整方案、2項行政配套措施，評估結果皆為正向。民調結果也顯示，不論是全市還是沿線區域，皆有超過七成民意支持。

陳其邁強調，新北市首條輕軌路線淡海綠山線已於2018年底通車，第2條路線藍海線也將於下週通車，高雄沒有再拖下去的本錢。只有面對問題丶積極處理才能解決問題，輕軌成圓將可奠定未來百年的高雄發展，也對高雄綠色運輸至關重要。

復工記者會後，林欽榮立即與捷運局、專案顧問公司及統包商中鋼共同視察大順路段工務所，了解復工準備狀況。

「二階輕軌沿線居民自救會」痛批市府強調的七成五民意根本是「引導式、地下化」的民意數字，愛喊多少就多少，喊九成也可以，沒有代表性。

自救會更批，市府宣稱的交通動態模擬圖中只見寥寥可數的汽車，根本與汽機車爭道實況不同。此外，41條路口不能左轉，大順路每小時數千車流的窘況要如何排解，也看不到解決方案。

針對救災疑慮，自救會質疑僅6米餘寬的大順路段，在上下班尖峰時段，真的能讓消防救災車輛順利進入救災？

自救會澄清不是要反輕軌二階到底，捷運黃線、林園及岡山都只要「捷運」，在在說明地下化才是當地居民、市府、沿線建商三贏的方案。

自救會強調，建設大眾運輸工具是好事，但必須蓋在適合的地方，符合最大公共利益。但市府復工前連基本的公民參與都做不到，公聽會也不敢開。

位居輕軌二階最狹窄路段的中華藝校則表示，校方絕對不反輕軌，但市府承諾要替學生蓋通學天橋，迄今仍未白紙黑字行文確定。針對交通壅塞，希望市府實際單向封路測試，看看現況是否如電腦模擬結果沒問題，才能讓校方、當地居民放心。

(中時 )