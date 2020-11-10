微星（2377）在板卡及筆電產品出貨同步增溫帶動下，10月營收續站歷年同期新高，月增1.45％、達138.39億元，年增17.17％，亦為歷史單月次高紀錄，表現符合公司內部成長預期。

繼第三季一波出貨高峰後，微星在10月延續板卡及筆電市場需求帶來的動能，主板單月出貨量仍維持在百萬片水準，顯卡也有較9月增溫1成左右的表現。累計其今年前十個月合併營收達1,184.36億元，較去年同期增長18.13％，續創歷年同期新高。

微星在營運上雖多有優於市場預期表現，但近期屢遭市場雜音空襲。近日網友於reddit社群平台上傳一段微星大陸廠區火災影像，在外媒穿鑿附會下引起法人圈關注。

微星表示，該廠非外傳的江蘇昆山廠、而是深圳寶安廠區，係於11月5日下午發生火警意外，但在啟動緊急應變措施、並通報消防單位迅速處理後，未有成人員受傷，產線也不受影響，各單位及產線營運迄今皆正常運作。

另一方面，因應近期板卡現貨市場出現不少二手礦卡倒貨擾市的情況，各主要板卡廠針對旗下板卡產品的保固條款，也進一步嚴謹化、避免灰色地帶的保固漏洞。其中，微星針對板卡產品的保固期內送修相關條款，做出與同業相同的嚴謹制定，但也因此引起部分用戶不滿與疑慮。

微星隨後在11月2日發出最新保固維修條款說明，針對保固期間的板卡產品送修，若無同等產品替換或無零件料號可更換，將與客戶協商替換升等產品，或退還產品當前等值的金額。

另過保固期及非屬保固範圍之產品損壞（例如更新非微星官方提供之BIOS、或使用第三方工具修改/變動非微星提供之BIOS），以非主要電子零件損壞之情況為限，經微星檢測判定可以維修者，將酌收850元維修費進行維修。產品該次付費維修項目享有自維修日期起三個月之保固服務。

至於保固期外產品或保固期內有外在因素／人為因素損害之情況經微星科技檢測判定機況並報價，客戶決定不維修時，將向客戶酌收行政處理費300元，但若判定無法修復，則將不予維修、同時也不收取行政處理費。

(工商 )