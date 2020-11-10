新一輪紓困方案難產，加上第二波疫情目前處於升溫階段，短期內投資人對於各類消息將較為敏感，市場波動度將會放大，投信法人建議，投資人以多重資產配置的方式以抵禦波動。

野村投信表示，展望後市，由於美國企業基本面仍持續改善、寬鬆貨幣政策將延續、新一輪刺激法案終將推出；疫苗上市後，經濟可望加速復甦，因此持續看好美國股市。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，走在後疫情時代，各國紛紛推出大規模救市政策，金融資產價格因此受惠，但現金卻反而越放越薄。

再從歷史經驗來看，股市皆在經濟衰退結束前落底反彈，因此投資人若一路觀望到經濟衰退確定結束，往往錯過進場好時機。

因此，市場雖仍面臨經濟數據、中美關係演變、疫情發展等不確定因素，但投資人要避免錢變薄的最佳解就是不輕易離開市場，擁抱負利率及變數多的投資新常態，找對投資方法與策略，才能對抗時代變化，從中找到獲利生機。

不過，後市市場變數仍多，因此建議投資人想掌握市場機會又擔心風險，可採啞鈴式策略的多重資產配置來因應，一方面掌握潛力資產的投資機會，另一方面以公債和投資級債兩大避險資產來降低投資組合的波動風險，更能因應市況攻守兼備。

(工商 )