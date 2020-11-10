聲寶7月以18億元將桃園龜山頂湖路6,258餘坪土地及廠房賣給根億建設，第三季認列處分資產利益12.3億元，對EPS貢獻3.3元，造就第三季EPS達3.78元，前三季EPS攀升至4.57元，改寫同期歷史新高。

聲寶今（10）日董事會承認第三季財報，第三季合併營收20.76億元、本業獲利1.53億元，淨利歸屬母公司13.99億元、EPS達3.78元。前三季合併營收59.74億元，營業毛利10.86億元、本業獲利4.15億元、稅前淨利19.44億元、淨利歸屬母公司16.89億元，EPS從去年同期1.96元翻倍增加至4.57元。

聲寶10月因中南部天氣炎熱，空調持續銷售，也對通路商展開冬季促銷，帶旺10月空調銷售年成長四成，冰箱銷售年增加一成，10月合併營收5.52億元，比去年同期增加3.91％；前十月累積合併營收65.26億元，較去年同期成長8.07％。

(工商 )