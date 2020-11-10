無懼於第三季匯損侵蝕每股盈餘1.24元，國巨（2327）第三季獲利年增80％，每股盈餘7.37元，累計國巨前三季每股盈餘突破20元，達20.3元。

國巨公司10日公布第三季營運成果，單季合併營219.53億元，季增63％，並較去年同期增加112.8％，第三季歸屬母公司之合併稅後淨利為36.27億元，季增10.1％，並較去年同期大幅增加80％，單季每股稅後盈餘7.37元。

第三季毛利率為37.4％，較上一季減少6.9個百分點，年增6.4％百分點；營業利益為55.03億元，營業利益率為25.1％，較上一季減少7％百分點，但較去年同期增加8.9％百分點。

此外，非營業項目淨支出為6.75億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換損失6.09億元（對單季EPS的影響約為1.24元）、權益法認列轉投資收益0.84億元、利息淨支出1.15億元及其他淨損失0.35億元。

2020年前三季合併營收454.47 億元，較去年同期增加45.2％，前三季歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為92.72億元，較去年同期增加55.5％，總計每股稅後 盈餘20.03元，累計前三季平均毛利率為40.1％、營益率達27.3％。

國巨表示，第三季度的合併營業收入創近八季新高、每股稅後盈餘則為近七季新高，主要是合併基美（KEMET）的併購效益、廠區的產能利用率逐步改善，以及客戶訂單需求穩健所致。

(工商 )