「雙11」網購節起跑，帶來金融科技投資機會。投信法人統計，近10年，KBW那斯達克金融科技指數從第四季到隔年第一季，都是上漲勝率較高的時候，建議投資人把握近期布局機會，盡早卡位年底到明年初的網購消費大商機。

由大陸電商龍頭阿里巴巴掀起的「雙11」網購節活動開跑，將與接下來的歐美感恩節、聖誕節銷售，及明年初的華人農曆春節連成一氣，揭開傳統消費旺季序幕。而隨著網購熱潮興起，也帶動相關的數位支付、大數據平台等金融科技產業的投資機會。

若統計近10年KBW那斯達克金融科技指數各季表現，第四季與隔年第一季的勝率分別達90％、80％，是全年上漲頻率最高的季度，平均漲幅各有5.9％、8.1％。其中，又以11月表現最佳，勝率達100％，平均漲幅2.9％。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，由於金融科技成熟發展，提供便利的消費模式，讓網路購物近年快速成長，數位支付成為普遍的付款方式。除了線上消費外，從大型百貨、一般店面到攤販，也都願意支持數位付款，形成魚幫水、水幫魚的效益。

全球兩大經濟體中，美國已有超過70％的人使用數位銀行或行動支付服務，而大陸單計阿里巴巴的行動支付用戶，已超過12億人，普及率高達86％。人口規模第二大的印度，近5年數位金融滲透率，也從27％竄升到50％。

唐祖蔭指出，今年因為新冠疫情的引導，消費活動幾乎全面轉向線上購物，或是透過數位支付方式，避免接觸傳染的風險，嘉惠金融科技產業。因此建議投資人把握機會，盡早卡位這一波網購消費帶來的金融科技大商機。

(工商 )