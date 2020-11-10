台北東區SOGO百貨周年慶人潮、業績大噴發，包括復興敦化店首五日精品業績成長逾三成，而忠孝店涵蓋化妝品、家電家用、運動鞋服等業績均有兩位數成長；SOGO營業總經理汪郭鼎松10日指出，全台首五日業績已超標2-3億元，估計全檔有望破110億。

汪郭鼎松指出，原本全檔目標108億、年增1.6％，但從首五日業績大噴發情況預估全檔有望成長兩位數；由於周年慶關乎員工年終獎金，在傳產業傳出年終獎金可能縮水情況，他估計今年年終獎金在周年慶超標帶動下有望增加5-10％，視考績與年資來發放。

SOGO台北忠孝店長李景銘指出，忠孝店的化妝品、大家電、家用與運動等相關類種業績都很好，其中化妝品專櫃雅詩蘭黛更有望在周慶期間提前破二億元，去年只有SKII單櫃，而大型冰箱、洗碗機等亦是此波業績新動能，家用寢具與運動相關商品業績均有兩位數成長。

緊接著第二波打出超越電商雙11「買貴退差價」噱頭，推出雅詩蘭黛小棕瓶、資生堂IPAS、SHARP50吋電視、UA等超低價商品拚雙11；汪郭鼎松強調，今年在APP優化包括千送百、萬送500等抵用券直接下載APP，數位化新增不少新客，每天下載APP人次超過萬人，估將由10多萬人次飆上50萬人次目標。

(工商 )