汎德永業(2247)第三季營運穩健，單季EPS 3.85元，前三季稅後淨利7.09億元，年增68.39%，每股稅後盈餘（EPS）9.89元，為近三年同期新高表現。隨著旗下銷售品牌的新車陸續登台，第四季展望持續樂觀。

汎德永業公布財報。2020年第三季合併營收103.28億元，營業利益3.48億元，稅後淨利2.76億元，分別較去年同期成長30.49%、99.16%及112.44%，每股稅後盈餘（EPS）3.85元。主要受惠新車大量到港，帶動銷售力道強勁。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線已漸臻齊全，尤其國內新車市場中休旅車的銷售量節節攀高，帶動BMW熱門款X系列休旅車與Porsche 休旅車均繳出亮眼成績，加上新車大量到港使交車順利，推升第三季獲利表現。

汎德永業前三季合併營收286.32億元，營業利益8.49億元，稅後淨利7.09億元，分別較去年同期成長20.56%、51.51%及68.39%，每股稅後盈餘（EPS）9.89元。

公司持續對第四季展望抱持樂觀。旗下銷售品牌BMW、MINI 與Porsche（保時捷）將有多款新車發表，2021年式新車也將上市，將為第四季與明年初的新車銷售表現注入強心針。

汎德永業已連續六年獲利逾一個股本，今年前三季稅後淨利7.09億元，已逼近去年全年的7.32億元，達去年全年的96.93%，前三季EPS為9.89元，依第四季為傳統新車銷售旺季來看，今年可望延續賺一個股本表現。

汎德永業今日同步公告2020年10月合併營收30.71億元，較去年同期增加6.51%；1-10月合併營收317.04億元，年增率達19.04％，均優於國內新車市場銷售表現。

汎德永業進一步指出，第四季旗下三大銷售品牌將陸續推出多款新車，主力車款BMW 5系列，包含房車與旅行車共2種車款、6種車型，在新車到港後可望再推升新一波業績成長。再加上本月起BMW 與Porsche的2021年式新車也將陸續上市，預期將出現新一波的交車熱潮。

(時報資訊)