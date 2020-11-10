自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）前三季財報均已出爐，獲利均直逼一個股本的高水準！其中，美利達第三季EPS達4.51元、年增逾56％；前三季大賺9.75元、年增52％，無論單季或前三季，均創下同期新高，且獲利超車巨大（9921）集團的9.69元！

美利達表示，中國及歐盟、北美等三大主要市場，第3季延續第2季疫後的銷售熱度，市場端銷售規模及銷售利潤均大幅優於去年同期，挹注單季EPS達4.51元，與去年同期的2.88元相較，年增逾56％，創單季新高。

美利達受惠疫情影響引爆自行車市場的需求後，歐美及中國等市場銷售業績均大幅成長，同時推升業內、外的獲利貢獻，前三季EPS高達9.75元、年增52％，獲利創同期新高。

不過，自行車整車廠目前普遍受到零件短缺、歐洲庫存水位太低、匯率等不利因素，多少影響營收表現。其中，巨大集團10月合併營收57億元，年增2.34％；累計前10月合併營收582.41億元，年增9.41％。

巨大集團表示，10月營收成長主要來自自有品牌，以捷安特中國內銷表現最佳，以原幣值計算，大幅成長超過五成；其次為捷安特美國公司成長超過二成；捷安特歐洲公司銷售受到庫存不足及匯率不利因素影響，營收僅小幅成長。

此外，美利達集團10月合併營收22.18億元，年減17.29％；累計前10月合併營收223.81億元，年減5.11％。今日巨大、美利達爆量重挫、收盤價分別下挫6至8％。

(工商 )