奇力新(2456)前3季財報出爐，單季稅後盈餘為5.49億元，年成長49.4%，累計前3季每股盈餘為5.45元，由於車用及遠距生活等需求穩定，奇力新預估，第4季營運將較去年同期兩位數成長。

延續上季度因疫情帶動相關宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流相關應用產品出貨動能，奇力新集團第3季合併營收為47.91億元，年成長15%，為單季歷史次高，受到磁性元件高毛利產品在第3季出貨較少影響，單季合併毛利率28.2%，季減2.68個百分點，但年增5.5個百分點，營業毛利為13.52億元，年成長43.3%，單季稅後盈餘為5.49億元，年成長49.4%，單季每股盈餘為2.11元；累計前3季合併營收為129.1億元，較去年同期成長8.7%，營業毛利為36.53億元，較去年同期成長18.8%，合併毛利率自去年同期25.89%攀升至28.3%，稅後盈餘為14.09億元，較去年同期成長40.7%，每股盈餘5.45元。

就三大產品來看，第3季電感佔奇力新集團營收68%，電阻約佔23%，磁性材料佔9%；累計前3季電感佔營收比重66%，電阻約佔23%，磁性材料約佔11%。

奇力新集團10月合併營收為14.79億元，較上月減少9.06%，較去年同月成長12.78%，累計前10月合併營收為143.89億元，較去年同期成長9.09%。

奇力新表示，電感產品因手機與遠端應用相關產品出貨穩定，LTCC出貨量持續上升，電阻產品市場需求持續向上，訂單能見度提升，加上車用市場復甦跡象明顯，磁性材料產品接單與出貨動能持續攀高，預期第4季營運有機會較去年同期兩位數成長，隨著歐洲車市需求回溫，磁性元件高毛利產品比重可望拉升，對第4季毛利率將有正面助益。

(時報資訊)