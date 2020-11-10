瑞銀證券今（10）日舉行台灣企業論壇線上說明會，亞太區半導體分析師林莉鈞認為，美國總統即使由民主黨勝出，整體產業仍認為美國將延續對半導體出口管制政策方向不變，台灣產業鏈仍可望續享轉單效益。

林莉鈞表示，原先預期亞洲半導體供應鏈恐受美國禁令影響，將自第四季起出現庫存修正、衝擊供應鏈表現。但目前看來，亞洲半導體供應鏈自9月起逐步改善中，部分客戶因應中美關係緊繃，已嘗試將訂單分散至台灣晶圓代工廠。

展望後市，瑞銀預期隨著終端市場結構性復甦、5G手機需求增加，可望帶動半導體市況表現，今年營收預估成長4～5％，明年可望進一步增溫至近10％。但須留意手機訂單拉貨量大增，可能延後庫存修正時間，偏高的庫存水位將成為明年市況最大風險。

林莉鈞指出，5G手機升級周期、8吋晶圓產能供應吃緊、中國大陸射頻晶片本土化，為明年半導體產業3大結構性趨勢。其中，5G射頻晶片進入門檻低逾4G，加上中國大陸手機廠成本壓力減緩，將有助於射頻產品開發，連帶使台灣晶圓代工廠受惠。

(時報資訊)