民眾在台東縣南迴公路，發現1隻台灣獼猴受困捕獸夾，不斷掙扎哀嚎，民眾趕緊通報林管處大武工作站。（溫姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

有民眾於10日下午在台東縣南迴公路南興段，發現1隻台灣獼猴受困捕獸夾，不斷掙扎哀嚎，民眾趕緊通報林管處大武工作站，工作人員耗費1個小時才將牠帶回救治，工作人員說：「依體型大小看來，應該是猴王」。

民眾在10日下午1點左右，行經南迴公路南興段421公里一處邊坡時，聽見有猴子不斷發出哀叫聲，經尋找後，發現1隻台灣獼猴受困在坡上，左前肢被捕獸夾夾住，就立刻通報林管處大武工作站前來救援。

大武工作站隨即派出5名職員趕到現場，一行人爬上邊坡，在灌木叢搜尋過後，終於找到受困獼猴，但牠發現人類靠近時，因本能反應極力抵抗，工作站人員利用繩子及木棍先將牠固定，小心翼翼從後肢將其裝入袋子內，但過程中牠多次逃脫。

工作人員擔心獼猴不斷掙扎會造成傷口擴大，甚至斷肢，前方人員遂故意吸引住牠的注意，由後方人員趁其不備，迅速裝入袋內，終於成功將獼猴帶回治療。

此外，工作站人員林惠國表示，這隻受困獼猴壯碩有力，依體型大小研判應是猴王。另有民眾指出，曾在附近看到猴群出沒，應是牠們移動過程，誤觸到捕獸夾，而捕到該猴的捕獸夾，屬於中型獸夾，但外觀有些鏽蝕，研判放置山區已有一段時間。

(中時 )