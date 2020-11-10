隨著螞蟻集團實際控制人、阿里巴巴集團創辦人馬雲等公司高層被大陸監管部門約談後，本月3日晚間螞蟻集團公告A、H股暫緩上市消息，震撼大陸投資市場，有專家認為，這是大陸官方對日益活絡的金融科技活動給出回應。對此，大陸國家市場監管總局於10日發出公告，限制大陸科技巨頭壟斷市場，導致相關個股股價大跌。

由於網路巨頭在大陸市場獲得龐大利益，北京當局此舉雖仍在徵求意見階段，但對於這些公司前景仍可能產生重大影響，包括阿里巴巴股價大跌超過5%、騰訊股價大跌4.42%、京東股價大跌近9%，美團股價摔最重、達10.50%。

陸國家市場監管總局就《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，聲稱具有市場支配地位的平台經濟領域經營者，可能濫用市場支配地位，陸方將堅持營造公平競爭秩序，預防和制止排除、限制競爭的壟斷行為。

美國眾議院司法委員會反壟斷小組提出一份近450頁、針對美國4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google對壟斷市場行為與影響，美國司法部甚至點名Google 母公司 Alphabet 壟斷市場。如今反壟斷的浪潮也來到大陸，預料接下來將對大陸科技產業產生重大影響。

(中時新聞網)