時力新任黨主席出爐！立委陳椒華接任 17:452020/11/10 中時新聞網 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量新任黨主席陳椒華(中，持麥克風者)。（時代力量提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量今天宣布新任黨主席人選，原時代力量黨主席高鈺婷在11月3日，在臉書發文宣布請辭黨主席。時力決策委員會今開會選出新任黨主席，由立委兼決策委員陳椒華接任，任期將從公告後開始，到明年2月底。 時力今表示，黨內會儘速完成黨主席交接事宜，新任主席正式上任時間，將再另行公告。 (中時新聞網) #時力黨主席 #陳椒華 #立委 #高鈺婷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時力新任黨主席出爐！立委陳椒華接任 17:452020/11/10 政治 女人挑大樑！大地華園戲說流星青春情 20:262020/11/10 生活 《通信網路》宏達電新官法務長 盧佳德接任 15:222020/11/10 財經 震撼！ 彰化縣農會總幹事遴選首度出現競爭 17:112020/11/10 寶島 桂宏誠》網軍院 大內宣第一把手 20:182020/11/10 觀點 今日股市備忘錄 04:092020/11/10 證券．權證 《食品股》獲利夠味＋新麵添料 南僑營運、股價都飄香 11:412020/11/10 財經 邁籲高軟二期擴編 經長允盡快做 04:092020/11/10 地方新聞 時力又有新任黨主席出爐 立委陳椒華接任 18:552020/11/10 政治 宏達電新法務長盧佳德接任 為前立委盧修一之子 16:002020/11/10 財經 政治熱門新聞 川普若不肯離開白宮 媒體人揭難看下場：美國很現實 - 政治 【政新鮮】蘇貞昌為致電拜登說道歉 王世堅送他「6字箴言」 - 政治 神準預測美國大選結果！俄羅斯美女女巫超能力讓他嘆為觀止 - 政治 美國將遇百年大變局？命理師斷言拜登運勢令人意外 - 政治 六都市長最新「民調」出爐 第1名是他 第2跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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