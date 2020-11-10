時代力量今天宣布新任黨主席人選，原時代力量黨主席高鈺婷在11月3日，在臉書發文宣布請辭黨主席。時力決策委員會今開會選出新任黨主席，由立委兼決策委員陳椒華接任，任期將從公告後開始，到明年2月底。

時力今表示，黨內會儘速完成黨主席交接事宜，新任主席正式上任時間，將再另行公告。

(中時新聞網)