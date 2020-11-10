新竹市大眾運輸不成熟，間接造成每戶擁有機車數名列全國前茅，現有登記數就有20餘萬部，但停車格卻只有1萬餘格，嚴重不足，且機車上車道要與大巴、汽車爭道更是顯象環生，市議員鄭美娟10日要求市府重新檢討退縮公車站與增加停車位的可能。

鄭美娟指出，據統計新竹市登記的機車密度是1平方公里有2505台，密度是全台第3高，因新竹市腹地相對小很多，平均每人享有的道路面積只有13.23平方公尺，只比台北和新北好一點。

新竹市光復路清大客運站大型巴士靠站後，占用了1線道，後方機車、腳踏車騎士只能冒險左轉至中線道超車與快車、大車爭道，險象環生。（鄭美娟提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議員鄭美娟（右）10日要求市府重新檢討退縮公車站與增加停車位的可能。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

但新竹市並沒有像台北市擁有成熟發達的大眾交通系統，新竹市民只能仰賴汽機車來通行，每千人就將近600人擁有機車。

她說，推動人本交通很重要，但前提是必須要實現「機車停車管理」，只有將機車停放問題處理好了，人行環境才有機會優化。

但新竹市機車停車格設置狀況慘不忍睹，全市登記的機車有26萬3448輛，這還不算大量移入工作或求學學生的車輛，實際的車輛一定比登記的數量還要多很多，而停車格卻只有1萬9663格，這個數量實在是無法滿足新竹市民機車停車的需求，市府應該嚴加研擬各區增設機車格的計畫。

另，光復路清大客運站問題更需立即解決，因大型巴士靠站後，占用了1線道，後方機車、腳踏車騎士只能冒險左轉至中線道超車，但此舉等於是冒生危險跟中線道的快車、大車爭道，每每看到這個畫面就為騎士捏一把冷汗。

而且公車要再次回到中線車道時，左轉所需車道至少要1個車道，讓後方汽、機車再次陷入險境，她建議協調清大圍牆退縮，讓公車站內縮到人行道內。

市府交通處長倪茂榮則表示，新竹市家戶機車持有率是每2.15輛，確實很高，目前只要有人行道重整者都會將機車停車格納入檢討，在舊城區18條路口作騎樓平整工程中，就新增了600多格停車格，市府會盡力努力。

光復路交通方面，該路段單向在尖峰流量每小時有5000輛、大客車則有30輛，連同大型車輛則有100多輛，流量真的很大，市府已有輕軌等短、中、長期解決辦法，與清大也有周邊環境改善工程案，包括圍牆取消、土地公車站內縮等問題都有在討論。

(中時 )