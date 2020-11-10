統一獅本周六將舉辦封王大遊行與球迷見面會。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

2020年總冠軍系列戰統一獅以4勝3敗擊退中信兄弟，勇奪隊史第10座總冠軍，統一獅球團將於明（11）日晚上大擺慶功宴，答謝教練團、球員全年度的努力與付出。

而本周六（14日）獅子軍將回到台南棒球場，邀全台棒球迷、台南市民共同參與，以大遊行的方式慶祝封王。這次統一獅封王遊行活動，球隊與臺南市政府合作，將安排總冠軍選手、萊恩、魚頭君及Uni Girls女孩共同搭乘臺南雙層巴士，進行封王遊行。

全隊預計周六14:00於台南棒球場出發，遊行路線稍後公布。封王遊行後球隊為答謝棒球迷長期支持，並感謝台南市民力挺在地職棒球隊統一獅，預計15:30於台南棒球場進行「2020統一獅感謝球迷見面會」活動，會開放球迷進入球場內草皮區及看台區，詳細活動內容及參加辦法近日公布。

此外，為慶祝統一獅勇奪第10冠總冠軍，球團特別推出2020年統一獅總冠軍紀念商品，即日起至15日23:59止，歡迎球迷搶先預購，一起收藏統一獅榮耀十冠紀念商品。

(中時 )