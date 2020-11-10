國民黨今日第8度佔領立院議場，要求執政黨為開放萊豬、治安、食安問題道歉，立法院長游錫堃為此召開朝野協商。時力立院黨團總召邱顯智表示，立院是講道理比賽，國民黨立院黨團總召林為洲反問，那當年太陽花的手段是正義還不正義？

邱顯智說，美豬開放，在野黨都反對(註：不包括基進黨立委陳柏惟)，但時力和民眾黨都希望不要用這種方式杯葛，因為這裡是講道理比賽，立院還有預算案、法律案、質詢的權力要行使，以限制行政權力，因此國民黨占領議場是權力的自我解消。

林為洲回應，邱顯智可能不知道，其實開完院會是12月，後面還有臨時會，不缺時間可以處理總預算，到時候可以每天開會，連開一個多月，再多案子都能處理，以前就是這麼做，保證民進黨接下來還是會這麼做。

林為洲表示，到時候在野黨要處理的案子，絕對不會處理，只會處理民進黨要通過的預算跟法案，因為到時議程是按表決的方式，會通過的就是多數的民進黨提出的議程。所以還有一個多月的時間，處理預算跟法案綽綽有餘。

林為洲指出，邱顯智說國民黨的手段不正義，那當年太陽花佔議場要擋ECFA的手段，不曉得是正義還不正義？2012年馬政府只進30個月以上的美牛，美豬、內臟都不能進口，結果民進黨擋美牛，請問國民黨的手法，跟太陽花、民進黨擋美牛相比，誰比較不正義？

林為洲說，國民黨也讓立院各委員會繼續開，前瞻預算也報告付委了，紓困預算也三讀通過了，國民黨有比較不正義嗎？若要談目的，相信在野黨的目的都一致，就是不讓萊豬進口。

林為洲反問，包括萊豬進口貨號另列，讓民眾自己選擇是否吃萊豬，萊豬進口前完成查廠的法定程序，執政黨至今有鬆口承諾嗎？拜登即將上台，執政黨有跟美國談過任何貿易協定嗎？過去談的算嗎？國民黨一再跟執政黨溝通無效，才採取這樣的手段，而且是片面性的，若是全面性杯葛，早就已經衝突不斷。

經過討論後，游錫堃宣讀協商結論，決議11月13日(五)邀請行政院長至立院提出「因應台美中新關係及經貿談判」專案報告，民進黨推派9人、國民黨5人、民眾黨及時力各推派1人，推派名單須於周四中午前提出，17日邀請行政院長至立院進行施政報告。但林為洲說，施政報告會繼續杯葛。

(中時 )