新冠肺炎疫苗研發傳捷報！美國製藥大廠輝瑞、德國生技公司BioNTech正式宣布，疫苗在第3期的臨床試驗中顯示，成功抵禦病毒保護效力已達到9成，但國內專家認為台灣人短時間都無法使用到疫苗，最快要到明年下半年，才有可能施打，對此，北市長柯文哲10日下午在議會備詢時透露，對美國來講若跟英國、法國比，台灣一定是排在後面，他並不意外。

市議員張斯綱指出，美國輝瑞藥廠研製新冠肺炎疫苗，終於達到90％的成功率，但衛福部好像沒有信心能及時取得疫苗，國內更有專家預測，台灣最快要到明年的下半年，才能拿到200到300劑的疫苗，衛福部在爭取疫苗上，到底付出什麼努力，各行各業持續受到衝擊，人民被壓著喘不過氣。

議員張斯綱質疑中央爭取新冠疫苗不樂觀，市長柯文哲指出，台灣一定排英國、法國後面，他不意外。（吳康瑋攝）

張斯綱說，在這片烏壓壓的低迷氣氛中，政府卻還是推出很多自由行及補助，邀請民眾到處旅遊，到底中央在想什麼，他要求醫師出身的柯文哲以醫療專業做回應。

柯文哲回答說，針對疫苗分配問題，站在美國的角度來看，若跟英國、法國相比，一定是讓英法先施打，而台灣一定是排在更後面才可以使用到，這是意料中的事情。

張斯綱則質疑，美國不是一直宣稱與台灣是好朋友，怎麼會在關鍵時刻沒想到我們，我們一直收購美國好幾億的武器，但現在可能研發出疫苗了，卻沒有讓我們當第一批受惠的盟友，為什麼中央不能給美國更多壓力，對此，柯連連搖頭，並強調討論議題時，「還是要務實一點」。

被問到若取得疫苗，順序該如何去安排，柯文哲表示，標準動作應該從老人開始施打，65歲以上長者優先，和流感施打的排序差不多，如果自己是疾管署，一定這樣安排。

(中時 )