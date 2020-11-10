露天溫泉。（台東知本老爺酒店提供）

繼ITF台北國際旅展及線上旅展之後，老爺酒店集團環島券、住宿券賣出近2億的好成績，新竹老爺攜手台東知本老爺推出住房「雙城1＋1暢遊專案」，建議民眾來趟新竹城市Staycation、之後再到台東知本泡湯舒緩身心，專案即日起開放訂購至12月31日止，且享假日入住新竹老爺優惠價7000元起，平均每晚每房3500元起。

「風城」新竹成為近年文青最愛的旅遊都市，漫步在最古老、最親近動物的新竹市立動物園，旅客能感受極富歷史文化氣息的新竹城隍廟、大啖廟口美食，超多新竹隱藏版景點及打卡熱點，暢玩新竹後，再乘著國旅熱潮，先預訂台東知本老爺溫泉泡湯之旅，規劃好休假時間，訂下理想的旅遊時段，沐浴在知本山林的芬多精及體驗當地原住民的文化。

即日起至2020年12月31日止，預訂「雙城1＋1暢遊專案」，入住新竹老爺可享明年度知本老爺平日雙人住宿券乙張，住宿券優惠時間至明年6月底止，超前部署台東假期，趕搭年末最後一檔超值住房專案。

(中時 )