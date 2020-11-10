受惠疫情，急單湧入，乳膠廠南帝（2108）第三季稅後淨利8.15億元，創單季歷史新高，年增200.6％，單季EPS1.66元；市場指出，雖然市場已傳出有疫苗研發成功，但醫療用手套需求仍旺，南帝到年底的訂單量無虞，預期第四季營運與第三季相當。

乳膠佔營業比重60.3％；橡膠佔營業比重27.5％；其它部分佔營業比重12.2％的南帝，累今年計前三季稅後淨利15.97億元，年成長42.46％，EPS3.24元。

南帝指出，疫情帶動各國衛生防衛意識升溫，帶動醫療手套用量顯著增長，除長久客戶訂單，也增加了許多急單，讓第三季的營運有較大的成長幅度。

由於醫療用手套原料乳膠的毛利較高，加上急單的平均單價也比一般訂單高，南帝今年第三季的營業毛利率達45.9％、營益率也有34.22％，除雙雙創歷史高峰外，也都比去年同期提升20個百分點以上。

對於未來的發展，南帝指出，將以更嚴謹的個人防護設備（PPE）安規需求，持續帶領NBR工業手套需求的成長；另外，產品改善上，也將以更易加工、自動化等面向切入，提升市場競爭力，並持續降低各項生產成本及費用。

(工商 )