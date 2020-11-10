倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日開低拉回整理，終場下跌45.75點，跌幅0.35％，收在13,081.72點；櫃買指數亦同步下挫2.42點，跌幅1.44％，收在165.71點；三大法人進出方面，外資轉賣32.92億元，投信轉買5.51億元，自營商轉賣7.77億元，惟外資法人於台指期減碼409口多單，累計淨多單部位為36,904口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

美股受民主黨拜登勝選、新冠疫苗傳出重大突破雙重利多激勵，市場重燃希望。在金融、航空、休閒旅遊及餐飲集團連袂上漲下，道瓊、那斯達克及費半指數早盤開高，惟短線漲幅過大，加上遠距商機、宅經濟及線上購物等疫情受惠股，反因疫情可望緩解，股價遭遇賣壓。美股9日震盪洗盤，除道瓊指數收漲外，其餘則下殺收黑。

台股亦呈現相同態勢，除航空、旅遊、餐飲及觀光飯店等表現相對亮眼，廣寰科、圓剛、圓展、聰泰、欣普羅、申豐、南帝、泰博、熱映、恆大、康那香、美德醫、美利達、巨大、桂盟則重挫。不過，投資人無須過度憂慮，因在經濟、資金、籌碼、消息及技術面皆相對有利下，後市仍看好。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，艙位仍供不應求，第四季淡季不淡，盛況可望延續至明年農曆年，雖股價10日於高檔震盪整理，惟在內外資心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，目前台股盤面重點仍落在太陽能、風電、電動車及華為概念股。至於股價10日表現強勢的航空、旅遊族群，主要仍受消息面利多題材激勵，但公司業績能否成長，才是決定股價上漲力道之重點。綠能題材具政策面加持，亦為世界潮流趨勢，加上力推綠能的拜登勝選，逢低可布局。

(工商 )