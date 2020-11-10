證券分析師葉良超表示，美國總統大選結果已出爐，最終由民主黨候選人拜登勝出，惟現任總統川普至今仍未承認本次選舉結果，並推文表示，本次選舉明顯有舞弊行為，揚言將訴諸法律途徑。展望後市，選後各項消息皆可能引發股市大幅震盪，且美國後續將經歷改朝換代的過渡期，預期近二個月股市波動恐加劇。以技術面觀察，台美兩地股市目前仍於高檔整理，上檔空間有限，預估未來將有下修之可能。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的新冠疫苗，第三階段臨床試驗顯示，對於新冠病毒抵抗力高達90％，近乎所有受試者在注射第二劑的七天之後，皆產生免疫效果。市場樂觀預期，新冠疫情將可望獲得控制，美股9日瞬間飆升，惟終場在利多出盡下，自高檔大幅滑落，四大指數漲跌互見，道瓊指數終場上漲834點，以29,157點作收，漲幅2.95％。

個股方面，本周納入投資組合的台塑，目前股價位居低檔整理區，受油價大升激勵下，股價10日跳空上漲，已具向上走升之雛形。

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