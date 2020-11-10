震旦行（2373）10日召開董事會通過第三季財務報告，合併營收35.96億元，受惠兩岸辦公市場景氣加溫，帶動震旦行營運上揚，加上股利收入入帳，稅後淨利4.96億元，每股純益2.21元，第三季稅後淨利較上季增加37％，亦較去年同期成長32％，繳出季增、年增的雙增佳績。

震旦行前三季合併營收93.83億元，稅後淨利10.14億元，每股純益4.51元，獲利水準與去年同期相當。展望第四季，由於進入辦公市場的旺季，法人預估震旦行營收與獲利將持續上揚。

法人指出，儘管新冠肺炎疫苗進度有突破，但真要讓全球民眾都能接種疫苗，恐非一時半刻能夠完成。時序進入冬季，新冠病毒疫情風險增加，各企業對防疫措施態度仍相當嚴謹，震旦行各事業部與子公司整合遠距開會、居家辦公、雲端應用、員工健康管理等各項軟、硬體，提供完整的「辦公防疫解決方案」，協助企業維持營運正常順暢，在疫情環境中營運後市依然穩健。

(工商 )