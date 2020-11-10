港籍律師黃國桐聲援香港「反送中」，在北市開設「保護傘」餐廳，上月遭莫凡、李昭信、李昭慶、江啟榮合謀潑灑雞屎等穢物。台北地檢署今起訴4人，移審台北地院後，法官認為4人已認罪，所犯罪名不重，裁定每人各5萬元交保，限制出海、出境8個月。

檢方起訴指出，大陸人士為使「保護傘」餐廳無法營業，指示陳男在台找人生事，陳男今年9月底以微信聯絡李昭信。李兩度赴餐廳勘查後回報陳男，陳允諾支付6萬元報酬後，李找哥哥李昭慶透過表哥江啟榮教唆莫凡，於10月16日執行潑糞計畫，並錄影拍照傳給陳男。

移審時，4人均承認犯行，稱自己只是為了賺錢，之前完全不知道「保護傘」餐廳有政治色彩，也不清楚餐廳負責人的身分背景，幕後主使陳男主要是跟李昭信聯絡，均有意願與被害人和解；李昭信並強調，他未成年時有參加竹聯幫，但已脫離6年。

檢察官則說，4人部分認罪，但手機拍攝的相關影片都已刪除，有滅證事實，加上陳男仍在逃，4人都推責陳男，對於幕後指使的犯罪動機均表示完全不知，顯有勾串之虞，有羈押必要。

法官最後確認4人交保後沒有生命危險，隨即諭知因4人涉犯強制、毀損、強暴侮辱罪嫌疑重大，但審酌他們認罪，已供出幕後指使的陳男，涉犯罪名不重，無證據證明有政治意識型態或幫派背景，無羈押必要，裁定每人各5萬元交保，並限制出海、出境，禁止再騷擾被害人，覓保時限4小時至晚間9點25分止。

(中時 )