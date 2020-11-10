說起經典宮鬥劇，當然不能忘記這部《後宮甄嬛傳》，當時這部劇把多位演員推上事業高峰；孫儷因為甄嬛此一角色，贏得了「娘娘」的稱號，蔣欣因華妃一角，一夕爆紅，蔡少芬因皇后一角，創造了事業的第二春，當然，更不能忘了劇裡另一重要人物：沈眉莊斕曦。

劇中的她，知書達禮，氣質不凡，尤其她成功詮釋了眉莊敢愛敢恨的個性，讓這個角色顯得更立體。眾演員因這齣劇爆紅而通告、戲約不斷，斕曦卻選在這個時候急流勇退，與大陸音樂才子程祥結婚，並生下兒子盼盼。

斕曦挺孕肚舉行婚禮 (圖/ 翻攝自網路)

事業暫停兩年之後，斕曦藉由《演員的誕生》重回螢光幕，她在台上語帶哽咽的說：「《甄嬛傳》熱播後，自己幾乎兩、三天就會接到一個通告，或許是《甄嬛傳》給自己帶來了太多光環與自信，才有勇氣在那個時期按下了暫停鍵。」

廚藝相當不錯的斕曦 會時常在家做美食 (圖/ 翻攝自微博)

現在的斕曦開始回歸戲劇演出，擁有好手藝的她，平時在家也會下廚做美食；近期有網友在她發布的一則影片中，見她身穿毛衣、戴著一副黑框眼鏡，素顏的她，不只氣色好，連皮膚也白皙透亮；這也讓不少網友讚嘆：「眉姐姐真的好美呀。」

37歲的斕曦 狀態維持的相當好 (圖/ 翻攝自微博)

(中時新聞網)