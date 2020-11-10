不滿被縣府官員當空氣，台東縣議議員古志成怒砸自己的名牌。（翻攝畫面／莊哲權台東傳真）

台東縣議員古志成不滿縣府官員曾經承諾會在全國布農族運動會放4顆熱氣球卻爽約，努力爭取卻被當空氣，10日上午質詢時怒砸名牌，自己走出議場；縣長饒慶鈴允諾，日後會加強業務連繫。

布農族議員古志成說，布農族運動會由全國7個部落輪流舉辦，今年由延平鄉承辦，下次要8年後，因此向縣府爭取安排4顆熱氣球在大會中供體驗，他還特別透過網路向全國布農族宣布這項好消息，結果，當天卻沒有半顆球，也未接獲縣府告知。

縣府交通暨觀光發展處長余明勳說明，據他了解，並非縣府不辦，而是延平鄉公所說不用了，古志成不滿官員未知會，簡直把他當空氣，憤而拔起座位上的議員名牌往下砸，邊飆罵「我當議員是幹什麼的」，「努力爭取老半天，鄉公所說不做就不做」，接著說：「我不趕你們出去，我出去」，給官員3分鐘檢討改進 。

現場氣氛凍結了1分多鐘，古志成再回到座位向主席道歉剛才有點失態，饒慶鈴則向古道歉，並表示願意負起連繫議員的角色，余明勳也坦承疏失，並解釋是因鄉公所認為場地太小，擺不下熱氣球，所以作罷，當時鄉公所有說會向古志成說明。

古志成說，地方有需要協調，他都親力親為，縣府只對鄉公所，把議員當空氣，結果是鄉公所、鄉民全都知道，只有議員不知道，他強調，自己不是鄉民代表，不應由鄉公所來連繫。

(中時 )