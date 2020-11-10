蔡英文總統與賈德納。圖／取自蔡英文推特

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納在此次美國大選中，競選參議員連任失利。總統府發言人張惇涵轉述，蔡英文總統今天上午與賈德納越洋通話，感謝他長期以來推動多項友台法案，及對台灣的堅定支持，對他連任失利表達遺憾。

賈德納(Cory Gardner)是「台北法案」推動者，經美國大選計票後，確定在科羅拉多州遭民主黨挑戰者John Hickenlooper擊敗，痛失參議員連任機會。

賈德納與台灣交好，去年7月蔡英文總統結束加勒比海4友邦的訪問行程，回程過境美國丹佛市。當時在賈德納邀請下，蔡英文總統於洛磯山脈下享受騎馬初體驗，還在臉書上秀出騎馬英姿影片。

總統府發言人張惇涵轉述，蔡總統於今（10）日上午宣布本屆APEC領袖代表後，於總統府內與賈德納越洋通話。蔡總統感謝賈德納長期以來對台灣的堅定支持，也表達很遺憾賈德納競選連任失利。

蔡英文總統也誠摯感謝賈德納在去年她訪美期間的安排與接待，也憶及去年賈德納參議員訪台期間，曾共同前往大稻埕品嚐台灣茶，感受台灣人的熱情，她相信，包括她在內的台灣人民都很珍惜賈德納參議員對台灣的支持，也誠摯歡迎他在疫情趨緩後，能有機會再度造訪台灣。

張惇涵表示，雙方通話時間約莫10分鐘，氣氛溫馨融洽，國安會祕書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與這項對話。

(中時 )