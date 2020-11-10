歐洲波羅的海三小國之一的立陶宛大選結果落定，新的執政聯盟公開表態支持台灣「為自由而戰」，並協助台灣加入世界衛生組織(WHO)，台灣外交部並已對立陶宛的表態表達誠摯感謝。由於立陶宛長期以來與大陸關係起起伏伏，新的執政聯盟表態後，可能會影響籌畫已久的中國大陸對克萊佩達港投資案。

據《美國之音》報導，立陶宛曾是前蘇聯加盟共和國之一，目前是歐盟成員國。該國近期舉行大選，由祖國聯盟(Homeland Union)、自由運動黨(iberal Movement Party)以及自由聯盟(Freedom parties)組成的新執政聯盟，在10月25日的國會大選中，贏得國會過半席次後，於9日宣布要約束新政府執行「以價值觀為基礎的外交政策，「我們將積極反對任何侵犯人權和民主自由的行為，並將捍衛從白俄羅斯到台灣，全球各地爭取自由的人士。」

The phrases "values-based foreign policy" & "defend those fighting for freedom" roar like thunder. #Taiwan🇹🇼 will work with #Lithuania🇱🇹 & other like-minded partners to protect our cherished shared values. We're David fighting Goliath, & we'll prevail. JW https://t.co/KECzy1Lexp — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) November 10, 2020

台灣外交部也在推特上感謝立陶宛的支持: 「『本於價值的外交政策』和『捍衛為自由奮鬥者』這兩個詞如雷貫耳。台灣將會與立陶宛以及其他理念相近的國家保護我們的共同價值。」

《路透》報導指出，中國大陸駐立陶宛大使館發表聲明稱，兩國關係的正常發展不應受到其他因素干擾，因為這不符合兩國和兩國人民的根本利益。「中國願在相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的基礎上與立陶宛政府共同努力。」

報導說，可能擔任立陶宛新一任總理的因格麗達．希莫尼特(Ingrida Šimonytė)在新聞發佈會上說，新政府將關注邊境附近發生的事情，而且關注全球範圍內發生的事情。

立陶宛和大陸的關係近幾年歷經起伏，雙方自2013年以來因其領導人會見達賴喇嘛、聲援香港反送中運動、支持台灣加入世界衛生組織、大陸間諜活動與華為5G威脅國家安全問題而屢生齟齬。

立陶宛全國人口僅約280萬人，大陸多年來也持續與立陶宛商談該國最大港口克萊佩達港(Klaipeda port)投資案，甚至還簽署了備忘錄。但立陶宛的領導人去年先後表態，反對大陸藉投資控制其重要港口，因為克萊佩達港是戰略性基礎設施，牽涉到國家安全問題。

(中時新聞網)