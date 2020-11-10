落實「人本交通」，台東縣政府向中央爭取經費，辦理「火車站門戶景觀道路計畫」，施工範圍超過50公頃，除將車道瘦身外，並改善火車站前上、下客動線，增加人行道，把更多道路空間留給行人，目前已接近完工階段，要讓來台東的旅客有全新的感受。

車道瘦身，把多餘空間留給行人已成為潮流，台東火車站人行道長期以來未改善，許多拖著行李的旅客被迫走在馬路上，與車爭道，險象環生，又容易交通大打結，縣府向中央爭取前瞻計畫3.3億元，辦理台東「火車站門戶景觀道工程」，以提升行人權利。

台東縣政府進行車站門戶景觀道路改造已接近完工，把更多道路空間留給行人。（莊哲權攝）

縣府建設處長許瑞貴表示，該工程自今年2月元宵節過後分4期動工，施工範圍逾50公頃，道路改善逾12公里，其中增加的人行道7公里，喬木增植600多株，草花多了25萬株，路口改善60多處， 從台11線沿著馬亨亨大道走到火車站，一路暢行無阻，而且安全舒適，對行人非常友善。

許瑞貴指出，火車站是城市的重要門戶，限縮車道寬後打造成景觀道路，也可以降低車速，讓動線更明顯，車站前則增加車道及停等區並進行分流，不會再有過去人車爭道的亂象，可望於11月底全部完工。

火車站周邊景觀工程施工期間，一度成為交通黑暗期，也引發不少民怨，如今接近完工，附近民眾說，感覺讓人耳目一新，也有助於阿妹跨年返鄉演唱會的交通疏導。

(中時 )