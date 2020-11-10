大陸寶鋼10日傍晚開出12月份內銷盤價，除了電磁鋼片產品維持平盤外，其它厚板、熱軋、普冷、熱鍍鋅、電鍍鋅等多項鋼品都調漲價格，每公噸上調人民幣100元。此舉中鋼表示，顯然大陸市場受到疫情的衝擊愈來愈小，這是振奮人心的消息，將有利於中鋼近日開出的12月份內銷盤價。

市場預期，中鋼將於本週五前開出的12月份內銷盤價，可望順勢往上調漲價格。

(工商 )