振奮人心！大陸寶鋼12月份盤價開漲盤 17:592020/11/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸寶鋼10日傍晚開出12月份內銷盤價，除了電磁鋼片產品維持平盤外，其它厚板、熱軋、普冷、熱鍍鋅、電鍍鋅等多項鋼品都調漲價格，每公噸上調人民幣100元。此舉中鋼表示，顯然大陸市場受到疫情的衝擊愈來愈小，這是振奮人心的消息，將有利於中鋼近日開出的12月份內銷盤價。 市場預期，中鋼將於本週五前開出的12月份內銷盤價，可望順勢往上調漲價格。 (工商 ) #中鋼 #內銷盤價 #振奮人心 #大陸寶鋼 #調漲價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《食品股》獲利夠味＋新麵添料 南僑營運、股價都飄香 11:412020/11/10 財經 熱門股－華豐 外資力挺價量齊揚 04:092020/11/10 證券．權證 1分鐘讀財經》外資潮回補半導體 台股萬三變地板 08:082020/11/10 財經 《韓股》後繼無力 KOSPI創29月新高後熄火 09:422020/11/10 財經 桃園三大重劃區 推案衝萬戶 04:092020/11/10 產業．科技 10檔價量齊揚股 領軍登高 04:092020/11/10 證券．權證 台積聯電回軟 傳金力撐 台股拉回13,081 14:252020/11/10 財經 鋼筋堆積 中南部鋼筋廠：出貨陸續恢復正常 04:092020/11/10 產業．科技 豐興調漲型鋼 每公噸500元 04:092020/11/10 產業．科技 《鋼鐵股》內外皆強 燁輝Q3、前3季轉盈 11:412020/11/10 財經 財經熱門新聞 美股開趴還沒噴完 專家爆後面還有驚人肥肉 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 救命疫苗快來 股市沒敵人？專家爆別高興太早 - 財經 反壟斷燒向大陸？北京擬出狠招 網路巨頭股價崩跌 - 財經 台積電Q3現金股利2.5元明年3／17除息 拍板在亞利桑那州設子公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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