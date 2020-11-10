仲琦科技（2419）10日召開法人說明會，公布最新財報，經結算累積前三季合併營收為70.03億元，歸屬於母公司之稅後純益約為1.74億元，較去年同期的1.48億元，成長18％，惟因股本由去年同期的22.9億元放大至32.9億元，今年前三季每股盈餘僅0.54元，仍小輸去年同期的0.63元。

隨著全球新冠疫情持續延燒，居家上班的模式已成為生活型態的主流趨勢，消費者對上網和頻寬速度的需求大幅提升，自第二季末開始，仲琦陸續接獲以 11ac WiFi 5和11ax WiFi 6無線為主的Gateway和Router訂單，客戶包含美國、加拿大系統運營商及世界知名衛星公司。

受惠於急單加持，仲琦第三季業績明顯增溫，為因應美國對中國徵稅，仲琦於去年6月著手在越南設廠，雖受限於疫情，但越南廠仍勉力於今年7月順利量產，目前月產量已達到30萬台以上，以足以滿足北美客戶的需求。

另外仲琦在新產品的開發上也有成果，其中WiFi 6 Cable Gateway 已認證通過，配合雲端和APP的整合提供客戶全新的使用體驗，也得到市埸的正面回應。加上越南廠生產效率持續穩定進行，未來營運展望樂觀以對，預計第四季營收在全球疫情未能有效控制前，仍會有持續性的成長，下半年表現會更好。

(工商 )