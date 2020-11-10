台股攻克「萬三」一日激情過後回檔整理，外資也由買轉賣並小幅匯出，連帶新台幣升勢稍緩，盤中並未再衝破28.5元，尾盤央行進場調節後由升轉貶，收在28.856元兌1美元，眨值3.1分，台北外匯經紀公司成交量7.66億美元。

外匯交易員表示，繼美國總統大抵定，又傳出新冠疫苗的好消息，美股道瓊應聲一飛衝天，台股卻未跟著續衝高，前一日大漲過後，回檔稍做休息。外資轉為小幅賣超32億元並匯出資金，但出口商仍進場拋匯，新台幣仍維持升勢，盤中最高來到28.51元，沒有前一個交易日強勁，尾盤央行還是照例進場作價阻升，回到28.8元價位。

外匯交易員認為，疫苗好消息對金融市場的激勵，可能會持續發酵一段時間，但待未來正式施打，成效仍有待檢驗，期能掃除近一年來的陰霾，短線各項訊息沈澱後，回歸市場基本面，新台幣走勢後續就看美元及外資動向而定。

(工商 )