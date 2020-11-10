美國民主黨候選人拜登贏得此次美國大選、入主白宮，大批「川粉」至今仍不願接受現任總統川普敗選的事實，且美國媒體報導，川普並未擬敗選演說講稿，始終堅稱拜登「竊取了」這次大選，毫無離開白宮的意思。對此，前副總統呂秀蓮今(10日)在臉書寫下，看在擅長選舉，走過漫長對抗買票與作票惡習的台灣人眼裡，直覺不可思議，「我想，美國也該來跟台灣學習。」

呂秀蓮在臉書說，走過台灣買票與作票惡習的人，很容易看出美國選舉制度，尤其投開票程序的闕失，因此她分析造成此次選舉糾紛的根源，第一，美國是由50州組成的聯邦共和國，總統得票以州為單位，各州依州選民投票數決定支持一位候選人，再於12月24日由選舉人團依照各該州選民投票結果再投一次票，就算兩黨候選人在該州輸贏相近，但「贏者全拿」。

呂秀蓮認為，第二點就是美國因地大人多，旅居外州、外地甚至外國的公民甚多，為確保人人均有平等投票權，設有「不在籍投票」及「通訊投票」。此次因新冠疫情不宜同天群聚投票，因此又特別開放「提前投票」，以使11月3日不致太過擁擠、倉促，但執行辦法上卻出現不少缺失，例如考驗郵政系統的收/遞效能、增加收取選票、驗證選票，以及重複投票等困擾。

因此，呂秀蓮認為，「看在擅長選舉，走過漫長對抗買票與作票惡習的台灣人眼裡，直覺不可思議。過去我推動『淨化選舉』，曾赴美取經。我想，美國也該來跟台灣學習。」

(中時新聞網)