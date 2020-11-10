謝姓小模在2014年找賴姓整形名醫進行豐臀手術，由於術後右側假體（Spectrum Block），嚴重位移，將她俏臀整成一大一小，導致撕裂傷，憤而提告。台北地檢署查出，賴男替謝植入未經食藥署許可的假體，今依業務過失傷害罪起訴謝。至於廠商未經許可輸入假體，涉嫌違反藥事法，另分案偵辦。

檢方調查，2013年12月，謝女在公司安排下前往賴男的診所接受免費整形療程，謝女則提供整形前後照片，供診所招攬生意。2014年2月，賴為謝女臀部進行植入假體手術，事後謝女發現右側臀部假體位移、兩側高低導致撕裂傷，2017年2月回診，並憤而對賴男提告。

檢方發現，賴男使用的假體，並未取得食藥署輸入許可。賴供稱，診所向廠商訂購假體，他並不清楚假體未取得合法輸入許可，但手術順利，沒有過失。

檢方認為，賴在未查明假體是否取得我國許可前，就將非法假體植入謝女臀部，涉有過失，今依法起訴。

(中時 )