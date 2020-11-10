蘋果(Apple)選定在 11 月 11 日凌晨 2 點舉辦今年度第三場發表會，預計將會發表採用蘋果自研處理器的 Mac，想要在第一時間直擊 Apple Silicon Mac 魅力的話，可來了解如何收看本場發表會的直播。

一、透過蘋果裝置來觀看

打開iPad、iPhone、iPad touch，以及Mac、Apple TV當中的Apple TV App，點選Apple Events欄位，即可在活動開始後收看（11日凌晨2點開始）。或者也可透過上述裝置連上YouTube直播連結，或是蘋果官網Apple Events官網來收看。

二、不限裝置皆可透過YouTube收看

本次蘋果發表會的直播連結已在YouTube公開。可以透過搜尋Apple Events找到本次發表會連結，也可前往蘋果的YouTube官方頻道找到連結來收看。

Apple Event — November 10

三、Windows 裝置怎麼收看？

執行Windows 10系統並安裝Edge瀏覽器的用戶，都可連上Apple Events官網來收看直播。沒有符合條件的Windows裝置，則可連線到YouTube直播連結來收看。

蘋果 9 月份 Apple Watch Series 6 以及第四代 iPad Pro 的發表會，還有 10 月份發表會都有特別針對中國大陸市場，在當地的特定網站上進行直播，但本次似乎沒有這樣的規劃，連線到中國大陸的蘋果官網，則會引導到使用者在 Apple Events 官網收看直播。

本場發表會預計發表的重點將是首款採用 Apple Silicon Mac，據傳新品可能會有三台，分別是 13 吋 MacBook Air，以及 13 吋和 16 吋的 MacBook Pro。此外，傳聞已久的蘋果全新頭戴式耳機、藍牙追蹤裝置 AirTag 也有機會同台發表。Apple Silicon Mac 是蘋果 Mac 第三次轉換處理器架構的產品，對於蘋果生態系有著舉足輕重的影響力，但是能否在電腦產業帶來預期的影響，以及能順利吸引開發者，都將是未來值得觀察的重點。

(科技)