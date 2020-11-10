苗栗縣政府與客家委員會、教育部合作辦理全國中小學客家藝文競賽總決賽，10日宣布今年將於苗栗縣育達科技大學登場，邀請鄉親一起來感受客家藝文之美、苗栗客庄人情之美。（何冠嫻攝）

今年全國中小學客家藝文競賽總決賽移師苗栗，將為來自全國90所國中小、幼兒園，提供客語歌唱、戲劇、口說藝術切磋觀摩的舞台。10日苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委鍾孔炤等人，邀請民眾見證學童融合傳統與現代的客語學習成果，並感受客家藝文之美、苗栗客庄人情之美。

今年苗栗縣有77校、共122隊在全國中小學客家藝文競賽中區初賽中，拿下特優26隊、優等31隊，參加與獲獎成績較去年踴躍且優異，特優隊伍將代表參加21日在造橋鄉育達科技大學登場的全國中小學客家藝文競賽總決賽，有來自14縣市、90校、117隊分區賽特優團隊共1681位師生，角逐客語口說藝術、歌唱表演、戲劇等各類組獎項。

徐耀昌表示，苗栗縣客家人口比例佔全縣65％，18鄉鎮市全為客家文化發展重點區，在「108年度推動客語為通行語執行成效」評核更拿下全國第一，總獎勵金高達1300萬元，且縣內學童傳承與發揚客語不遺餘力，參加歷屆客家藝文競賽成績輝煌，今年全國賽在苗栗，提供舞台讓孩子們展現客語學習成果，進一步觀摩交流。

鍾孔炤指出，苗栗推動客語運動用心，去年全國評核獎金拿走了一半，顯示苗縣對客語教學及扎根的重視，這次全國賽將有來自各縣市的菁英團隊將同場展藝，精彩可期，期待客家庄的「老嫩大細」都能用客語對話。

(中時 )