2021辛丑牛年即將來臨了！這個時候肯定有一股想設定目標的衝動，事業、財務、健康、學習、愛情……等目標，雖然今年的實現率並不高，本篇文章務必仔細閱讀，想提升財利運勢換個思維與策略重新出發，將會豁然開朗。易經財經專家陶文出版《2021牛年開財運賺大錢》（時報出版）提到，生命會用不一樣的方式呈現事，緩則圓，循序漸進，按部就班，看開和放下並不是負面的產物，而是修身養息的功夫。

▍鼠族：不宜過度擴張事業版圖

偏財祿，是老鼠們在2021年除了「歲合星」之外的太歲體制下新職務。這個新職務並不討喜，因為如果運作不當反而容易成為付出財富的「偏財祿星」，也就是「太歲提款機」。

再以太歲五行結構角度觀察，發覺對於老鼠們來說，這是個多了名，而少了利的流年。換個角度來說，容易因為贏得面子，而輸了裡子。對於企業或商務老鼠而言，除非財務健全，否則不宜過度擴張事業版圖。

對一般老鼠而言，這一年最為理想的投資將會是穩健型標的，定期定額是一種策略，股與債之間的比率，最好是股4債6的理財結構。對於有意購買不動產的老鼠們來說，這是十分理想的置產年，財富也有機會因而獲得翻倍的機會。

▍牛族：親友們的支借量力而為

東北方是太歲方，同時也是牛族們的本命方，這個向來就具有「五鬼運財」傳說的神祕方位，2021成為了牛族們凝聚財富的位置，擺放「金雞報喜」雕飾是旺財策略，隨身配戴玫瑰金旺財手環或金魚珮飾都具有提升財富能量的作用。

嚴格說起來，這是個需要謹慎理財的流年，只因為這一年的劫財氣息十分強烈，由於屬於「暗劫財」，因此並不容易防範。除了「安太歲」拜財神之外，最重要的是慎選合作對象，親友們的支借量力而為。把錢存起來的最好策略就是購買屋宅，投資方面則宜以資產概念股為主要標的。定期定額購買新興國家基金為宜，而雲端概念也是積累財利的理想標的。

▍虎族：收入平穩是最大的福氣

辛丑年的「丑土」是老虎們的財利五行，由於「丑土」的五行特質並不活潑，因此對於老虎而言，2021辛丑牛年是個「平穩正財年」。對於朝九晚五老虎而言，收入平穩是最大的福氣，因此有人說「不求大富大貴，但求平平安安」，其意境應該就是如此了。而也就是此種意境，讓2021年成為了老虎最為理想的購屋置產年，不但將金錢狠狠地存下去，同時也晉升到「槓桿理財族」的行列中。

對於企業老虎而言，妥善管理現金流的部份，生意財是有生命律動的，設妥目標和紀律，「平穩正財年」也可以讓財富穩步趨堅。股市投資求財，也是如此。高科技穿戴、雲端、居家疫情概念股……，都是老虎們值得關注的標的。

▍兔族：投資求財設妥計畫是重點功課

「偏財祿」是兔子們在2021辛丑年的太歲職務，不過這是個多了責任，而少了銀兩的職務。如果從名和利的角度來說，這一年兔子們擁有的是名，需要強化的是利。也因為如此，兔子們的流年功課就是如何發展可以賺錢的事務與學習，因此按部就班與設妥計畫和目標將會是重點功課。不過可惜的是，在此種太歲五行架構下的兔子們，最容易出現的行為現象是在自信心超強的狀態下，對於投資求財做出孤注一擲的動作。

遵守紀律是兔子們今年營造財利的重要法則，投資標的宜以與「電」有關的標的，例如：車用電池、鋰電池、讚電池材料、電池芯與電池模組等產業鏈都值得兔子們設為財利標的。

▍龍族：有意購屋置產是進場好時機

「太歲財源吉星」如影隨形的今年，按理說財利運勢應該是旺盛而美好的。不過可惜的是，由於「財祿吉星」受到了「太歲星」的干擾，因此如果策略不對，即便很會賺錢，賺很多錢，年底結帳還是不如預期。這是一種典型的「有財無庫」的特質，就出現在2021辛丑牛年。不過別擔心，只要畫龍點睛，風水布局再加上理財策略，財富依舊可望豐盈如預期。

股市投資求財方面，儲蓄概念是旺財好標的，生活消費、電信、雲端……都是值得著墨的財利標的。對於有意購屋置產的龍族們而言，這是個值得進場的好時機點，吉利好宅可望覓得，同時也有機會因而積累財富。

▍蛇族：不宜留太多的現金在身邊

儲蓄雖然已經不再是目前理財的最好選項，不過在金錢星流動能量低的今年，「你不理財，財不理你」的現象真的會發生。從現實面的角度來說，最為理想的儲蓄又可以賺到槓桿財富的策略就是購買屋宅，對於正有此需求蛇族來說，這是最為理想的添置房產年。其餘蛇族則宜選擇具有積累財富的儲蓄型概念標的，例如定期定額購買基金型的投資標的。股市投資求財，則宜以資產概念股為首要買賣標的，另外營建類股也值得關注。

整體而言，這是個平順的流年，財利運勢沒有震盪的現象，唯一要提防的是「暗劫財」。那是一種不知不覺的消耗，有一種財庫破個小洞的感覺，這也就是為什麼需要正確投資的原因，今年不宜留太多的現金在身邊。

▍馬族：宜在家中和辦公室東北方擺放聚寶盆

「偏財星」氣勢明顯，這是個有利可圖的流年。雖然因為太歲氣勢而出現牽絆的現象，不過細水長流比起財來財去要強多了。不因大利而妄為，也不因小利而不為。由小而大，是2021年馬人們的理財觀，股本小、重複性強的標的值得關注，例如民生、食品、居家防疫概念標的。

不過值得一提的是，雖然「偏財星」明顯，重複再投資的現象也十分活絡，然而由於缺乏存下錢的財庫，因此有兩種標的值得用心，一是房地產與營建類股，其次是債券型標的與定期定額方式。

企業馬人對於公司的現金流宜多一份心思，和銀行的往來不應該等到需要的時候才開始進行。一般馬人，宜在家中和辦公室東北方擺放聚寶盆。

▍羊族：化劫財為生財，投資標的選擇定期定額

劫財星是顆令人討厭的星曜，不過如果轉化得宜，化劫財為生財，劫財星反而成為了另一種財神，而這就是羊族們於2021年的財利運勢寫照。

歲破把土氣充鬆了，劫財星的氣息也鬆了，搭配了「金發水源」的風水布局，則這個財利運勢頗為理想的流年。只不過還是要提醒的是，由於「財庫星」氣勢不佳，因此存下錢就需要智慧與紀律了。

投資標的的選擇至為重要，定期定額是好方法，不過股債之間的比率，最好債7股3。逆向思考是選擇現股的策略，航運、生活食品、通訊……等概念股值得著墨。不過更為理想的，就是不動產的投資，那就是營建類股，甚至於直接購買屋宅。

▍猴族：改變理財觀念房地產值得關注

要說財運，其實猴子們2021年的財利運勢並不理想。不過如果要說賺錢，2021年卻是猴子們容易賺到錢，並且把錢積累下來的流年。

這種說法並不矛盾，因為策略不同，結果就大不相同。雖然猴子們的「財源吉星」就是「歲合星」，不過處於極度遭受干擾的狀態，猴子們想要讓「財源吉星」掙脫干擾發揮神力，最好的策略就是改變思維，轉變投資策略。例如主動出擊改變理財觀念，這就是經常聽到的「你不理財，財不理你」。

順向思考，逆向操作。2021年的股與債比率最好是4：6，投資標的則以穩健型為宜，例如營建、資產、塑化、原物料……等概念股。由於「土星」是財富積累的元素，因此房地產也值得關注。

▍雞族：財利星的五行元素並不明顯，需要提升競爭力的流年

名利雙收是期待中的期待，只不過對於雞族們的2021年而言，恐怕就未盡如人意。由於財利星的五行元素並不明顯，這是個需要努力或換個方式努力的流年。「寧可曲中求，不向直中取」，說的就是這

個意境，直接追逐財利事倍功半，不如先求名再求利。企業宜打量名號，一般人宜提升競爭力，這是一種開啟溝渠的概念。

投資求財標的宜慎選，具有市場未來性的公司值得關注。股價小，富有市場競爭力的標的值得投資。另外，通路、航運、網通、電信……等概念股，都是雞族們值得投資的財利標的。

整體而言，財利以春天為佳，正向運作；夏天次之，逢高宜調節納財；秋天不是投資天，妥善管理籌碼為宜；冬天逢低布局，待春暖花開好收成。

▍狗族：財利運勢以秋天最為理想

「劫財星」暗中虎視眈眈的2021年，謹慎理財是必須的認知。只不過，謹慎不是要啥事都不做，而是有規劃、有紀律地執行，股市投資求財就是如此。設妥區間，確實執行，該賣該買依照計畫行事。

狗族們的「驛馬星」就是「偏財源吉星」，可見得狗族們的財利在遠方，因此航運是理想標的，而宅經濟也依舊值得關注，通訊、雲端、車用電子與蘋果相關概念股是財富標的。商務買賣的企業狗族們，宜開發新商品，走在市場的前端。

整體而言，財利運勢以秋天最為理想，冬天收成。春天不宜輕舉妄動，以免賺到了名氣，而沒了財氣。夏日炎炎是狗族們布局的好時節。

▍豬族：投資求財務必遵守紀律，就線論線步步為營

名和利，就好像魚和熊掌，很難兼得。在辛丑牛年太歲的五行結構中，對於豬族們而言，多了名，而少了利。此種情況也代表，只要豬族們打響名氣，財利自然會跟隨而來。對於企業豬族們而言，產品有名氣，有口碑，就會有市場，說法傳統卻是真實的流年情況。對於一般豬族們來說，也是如此，不過比較傾向於自我經營方面，那就是考取證照。

這一年的投資求財，務必遵守紀律，就線論線，步步為營。生活、超商、生技、電信、遊戲、宅經濟……等概念，將會是豬族們2021年的財利標的。

整體而言，財利春天為佳，夏天收成，秋天承接，冬天再獲利。一年兩次收成的感覺是很棒的。

※本文節錄自《2021牛年開財運賺大錢》一書※

(中時新聞網)