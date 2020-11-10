英國《星期日泰晤士報》9日引述不具名消息人士說法報導，美國總統當選人拜登可能提名前總統歐巴馬擔任駐英大使，「我聽說拜登可能會感謝歐巴馬」。歐巴馬於2009年至2017年期間，任命拜登擔任副總統。

《星期日泰晤士報》分析，現任英國首相強森曾對歐巴馬發表許多不友善言論，因此拜登的提名可能會讓強森感到尷尬。2016年，當時還是倫敦市長的強森曾發文抨擊歐巴馬在就任總統後不久後，從白宮橢圓形辦公室移除英國前首相邱吉爾半身雕像的舉動，「有人說這是對英國的冷落，也有人說這是有肯亞血統的總統對大英帝國的厭惡標誌性舉動」。

當地時間11月7日中午，美國全國廣播公司（NBC）、有線電視新聞網（CNN）、美聯社、《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《華爾街日報》、福斯新聞等紛紛宣佈，民主黨總統候選人拜登率先贏得270張選舉人票。據美國大選規則，若是最終結果確認有效，拜登將成功當選美國第46任總統。

(中時 )