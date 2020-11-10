「苗栗國」用詞引發熱議，10日苗栗縣議員韓茂賢總質詢表示，苗栗國不一定是負面的，只要去改變就不會被人看低，並要求苗栗縣長徐耀昌表態，徐耀昌則表示，只要心中有苗栗國，更能自立自強。

韓茂賢說明，苗栗國常給人負面印象，但自己卻不以為然。他舉例，令他欽佩的前立委徐成焜，當年在立法院質詢提出「苗栗現象」震驚四座，闡明苗栗選舉必須花大錢，因此造成鄉親不諒解認為徐成焜把家醜外揚，但徐成焜卻堅持揭露，以改變苗栗選舉文化。他說，1997年徐成焜與前縣長傅學鵬搭檔選舉，傅學鵬選前借4000萬元選舉，他告訴傅學鵬選舉不是要比花錢，傅學鵬聽他的話，馬上去還錢，結果印證不花錢也可以當選，翻轉選舉文化。

韓茂賢表示，正宗苗栗人是要做事改變苗栗，就不怕被人看低，苗栗國稱號不一定用負面看待。他要求徐耀昌表明看法，徐耀昌表示，徐成焜是優質的政治人物，展現客家人的精神，至於苗栗國，心中有苗栗國更能自立自強。

徐耀昌說明，縣府財政拮据，每一分錢都花在刀口，發揮最大效益，且苗栗有水庫、發電廠、完整交通網絡、妥善照顧幼童長者等，6年來更是招商9100億元，提供縣民就業機會，會持續與縣府團隊推動有感幸福政策，相信再2年屆滿，苗栗不僅走出三等縣，更會以我是苗栗人、客家人為榮，翻轉苗栗國形象。

(中時 )