全球疫情確診數攀升但致死率下降，亞洲疫情仍為全球最平穩地區。美國大選引領市場震盪，資金停泊亞洲，亞幣漲幅續優於主要國家。投信法人分析，截至10月底，亞洲高收益債利差仍高於歷史平均，預期在美國大選不確定性消失、疫苗研發進程推進下，亞洲高收益債利差有望持續收窄，帶動價格進一步彈升。
台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良表示，亞洲高收債市場流動性充裕，使企業能順利度過疫情，亞洲高收債違約率目前僅2.4％，遠低於2008年金融風暴的9.1％、及2001年網路泡沫的16.9％。
鄭吉良指出，亞債焦點在於大陸地產商的財務展望，近期大陸地產商「三條紅線新規」要求地產商管控其負債比、淨負債權益比、流動性，並依據其符合狀況給予下個年度債務增長限額。
新規將使大陸整體地產商債務受到控制，該規範並非阻斷地產商的融資管道，而是讓未達標準的地產商除借新還舊外，不可擴張債務，該政策長期有助改善大陸地產商財務體質，使產業進入穩定發展階段。
整體看來，大陸房地產投資價值顯現，建議伺機加碼在具收益價值的大陸房地產市場。
(工商 )
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