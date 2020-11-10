大陸疫情已經得到控制，基本面回升跡象已現，不會輕易終止，IMF表示，大陸經濟反彈將全球帶來重要支撐，按購買力評價計算，大陸占全球經濟成長的四分之一以上，2021年對全球經濟貢獻率約26.8％，相較美國的貢獻僅約11.6％，高出15個百分點。整體來看，陸股後市看俏。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，全球實質利率持續下滑，股市較債市及房市更獲青睞，更重要的是，大陸2021～2025年進入十四五規劃，聚焦「大循環」，政策紅利加速推出，「內需消費」將支撐經濟擴張；且大陸「新經濟」持續轉型，創新和成長潛力股也不容小覷，在基本面、政策面、資金面皆正面下，A股後市漲升行情可期。

葉宇真表示，大陸股市國際化進程加速，全球資金仍將追捧陸股，當前外資對A股持股總市值約1.6兆人民幣，市場預估未來5～8年，外資有望流入A股2～4.5兆人民幣，每年流入規模達到2,500～9,000億人民幣。在資本市場國際化下，A股估值凸顯。

在類股操作上，隨著消費旺季來臨，有利消費白馬股如食品飲料、醫藥、計算機服務等類股；另外，中小型股也因創新科技和工業製造等題材，漸受資金青睞。

(工商 )