苗栗縣議員黃月娥、楊文昌督促苗栗縣政府落實原住民政策，10日總質詢提供原住民服飾給苗栗縣長徐耀昌換穿。黃月娥並爭取象鼻國小的「祖靈之眼」能回歸整體建築，要求重視原住民文化與精神的傳承。

黃月娥表示，象鼻國小屋齡已60年，耐震不足安全堪憂，拆除重建工程流標9次，終於招標出去，將提供學童安全及優質的校園環境外，整體建築設計融入泰雅文化，更是讓族人引頸期待。黃月娥說明，建築設計原規畫採用象徵「祖靈之眼」的菱形紋及象徵「通往祖居地的彩虹橋」的水平紋，以「祖靈之眼-斜屋頂」詮釋泰雅文化意象，可望成為打卡新地標以及象徵文化的傳承，但工程標出卻未納入，希望縣府重視原住民文化的保存。

縣府教育處長邱廷岳表示，象鼻國小建案原有設計原住民族的特色「祖靈之眼」，代表泰雅族精神傳承，因流標多次，在工程減項方面拿掉後成功標出，若要恢復祖靈之眼需再向中央爭取結餘款300萬元經費，另再自籌300萬元經費施作，但目前未獲學校函文提出相關規畫與要求，將與校方溝通並協助爭取。

徐耀昌表示，對於原住民的需求和建設，不管是學校及部落的基礎建設，或者是爭設文健站提升原住民的生活照顧，以及在南庄、泰安以觀光帶動原鄉產業發展，縣府會持續傳承和發揚原住民族傳統文化、技藝，打造族群平等、融合的社會，創建苗栗原鄉宜居環境。

(中時 )